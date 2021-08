Superfan Peter breekt vakantie af om overlijden Stones-drummer Watts (80)

Peter en Jolanda Donks bij een concert van de Stones (privéfoto) vergroot

Peter Donks uit Waspik is een megafan van de Rolling Stones en ontmoette de drummer van de legendarische band eens in Florida. Hij is behoorlijk aangeslagen na het nieuws dat Charlie Watts (80) dinsdagmiddag overleed. Zo zeer, dat hij zijn vakantie afbreekt en weer onderweg is naar huis. "De rest van de band moet nu stoppen, uit respect voor Charlie."

Het is zo'n moment waarvan hij nooit meer zal vergeten waar hij was toen hij het hoorde. Peter zat op een terrasje en zag een jacht liggen met de naam 'Mixed Emotions', genoemd naar een nummer van de Rolling Stones.

"Ik zei nog tegen mijn vrouw hoe bijzonder dat was. Dertig seconden later zag ik het nieuws dat Charlie overleden was." Dat maakte diepe indruk. "Ik ben behoorlijk aangeslagen. Ik ben uit het veld geslagen op een manier die ik nog maar zelden meegemaakt heb." Ze zijn inmiddels met de camper weer onderweg naar huis.

"Ik dacht nog: het komt goed. Volgend jaar zou hij er weer bij zijn."

Kort geleden liet de drummer van de band nog weten dat hij niet mee zou gaan op de komende tour van de band. "Ik was heel verrast door dat nieuws, maar ik dacht nog: dat komt wel goed. Volgend jaar zou hij er weer bij zijn." Charlie Watts was volgens Peter de drijvende kracht achter de Stones. "Het mooie van Charlie is dat hij zichzelf altijd heeft weggepoetst voor de band. Maar hij was een van de, zo niet dé drijvende kracht, van de Rolling Stones."

Zelf heeft hij hem één keer ontmoet, backstage na een concert in Florida. "Hij kwam backstage en ik heb nog even bij hem aan de tafel gestaan. Het was een klein fragiel mannetje." Maar ook een heel aardige man, vond Peter. "Een echte gentleman. Maar de bewaking was heel streng. Charlie wilde wel meer met ons praten, maar hij werd tegengehouden door de bewaking."

"Ze moeten stoppen, uit respect voor Charlie."

Hoe het nu verder moet met de Rolling Stones zonder hun drummer? Peter weet het wel. De superfan vindt eigenlijk dat de band ermee moet stoppen na de komende tour. "Ze hebben vast nog contractuele verplichtingen voor deze tour, maar ik hoop dat ze na die tijd zullen stoppen."

Hij is niet de enige fan die er zo over denkt. "Ik had gisteren contact met wat fans uit België en iedereen heeft dezelfde mening: Het respect voor Charlie moet zo groot zijn, dat ze nu stoppen. Dat ze niet zonder hem verder gaan."

