Willy en René: 'Belangrijkste spelers van PSV gaven niet thuis'

PSV speelt dit jaar geen Champions League. En dat is zuur, vinden René en Willy van de Kerkhof. Maar, de broers zijn het er wel over eens: "Benfica is verdiend door naar de Champions League."

De vesting van Benfica was nauwelijks te nemen, zag René. "Benfica is een geslepen ploeg en PSV had niet de vorm, die nodig was om te winnen. Een aantal belangrijke spelers waren niet goed, zoals Zahavi en Madueke. Dit was echt de minste wedstrijd van dit seizoen tot nog toe."

Willy is het met zijn broer eens: '"De belangrijkste spelers van PSV waren onzichtbaar. Als Sangaré de beste speler is,, dan speelt de rest dus niet goed. Götze, Van Ginkel, Zahavi en Madueke konden hun stempel niet drukken."

De rode kaart voor Benfica veranderde weinig aan de speelwijze van de Portugezen. "Benfica ging nog meer anti-voetbal spelen, ze trokken een nog grotere muur op voor het doel", zag Willy. "Ook gingen ze natuurlijk tijdrekken."

"Doodzonde voor PSV dit", meent Willy over de gemiste kans om weer eens Champions League te spelen. "35 miljoen euro loop je mis", zo weet René. "In de Europa League krijg je 5 miljoen aan startgeld. Dat is een flinke aderlating. Doodzonde dit."

