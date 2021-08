Spannende avond voor twitterstel Mootje en René: NAC speelt tegen ADO

Twitterstel René en Mo. vergroot

Monica (Mo) uit Etten-Leur en René uit Den Haag zijn al zeven jaar een stel nadat ze elkaar via Twitter hebben leren kennen. Dat gaat hartstikke goed, maar komende vrijdag is er toch wat spanning als NAC tegen ADO Den Haag speelt. Mo is namelijk al 18 jaar fanatiek NAC-supporter en René juicht al 39 jaar voor de Haagse voetbalclub.

"Vorig seizoen zei Mo wel eens dat ADO klotevoetbal speelde", vertelt René (49). "Maar wél klotevoetbal in de eredivisie, zei ik dan. Nu mijn club gedegradeerd is, en net als NAC in de eerste divisie speelt, kan zij mij ook weer wat meer pesten. Ik krijg dat vast nog terug, haha."

"Het is een pikante wedstrijd, maar het is geen oorlog bij ons thuis."

Vrijdag krijgt NAC ADO weer eens in Breda op bezoek. Het koppel staat dan voor even recht tegenover elkaar. "Het is een heel pikante wedstrijd, maar het is geen oorlog bij ons thuis", legt Hagenees René uit. Om zijn vriendin vervolgens toch even uit te dagen. "Als NAC verliest, en dat gebeurt, krijgt Mo een aai over de bol en een lekkere knuffel."

Maar Mo (51) kaatst de bal meteen terug. "Nou, dat gebeurt echt niet hoor! De ploegen zijn aan elkaar gewaagd, maar wij hebben met het publiek natuurlijk een geweldige twaalfde man in Breda. NAC wint daarom met een vieze 1-0, want dat heeft ADO ons eerder ook geflikt."

Veel voetballiefhebbers kennen René (@Rene_ggh) en Mo (@Mootje01) van Twitter. Ze zijn er populair en eindigden vorig jaar zelfs beiden in de top vijftig van beste voetbaltwitteraars van Nederland. Het grappige is dat ze elkaar ook via dit sociale netwerk hebben leren kennen.

"Ik presenteerde destijds het radioprogramma De Blauwe Ooievaar", vertelt René. "Ik wilde graag een supporter van de tegenpartij in de uitzending en benaderde Mootje omdat ik altijd moest lachen om haar tweets. Ze had helemaal geen zin om in de show te komen, en deed dat ook niet, maar hier ontstond toen wel de liefde voor elkaar."

"Toen NAC van ADO verloor, ging Mo even helemaal uit haar stekker."

Om die liefde in stand te houden zit het twitterkoppel wel gescheiden op de tribune bij onderlinge duels tussen NAC en ADO. "In de eredivisie liet NAC mijn club jaren geleden eens alle hoeken van het veld zien, maar wisten we toch door een luizige goal met 0-1 te winnen. Toen ik na afloop Mootje tegenkwam en zei dat we terecht én met een wereldgoal hadden gewonnen, ging ze even helemaal uit haar stekker", vertelt René.

Mootje is dan ook bloedfanatiek als het om NAC gaat. "Ik ga in Den Haag ook liever niet bij hem zitten", zo zegt ze eerlijk. "Ik ben namelijk iets feller dan René en wil gewoon kunnen juichen. Bovendien word ik ook chagrijnig als mensen om mij heen een andere club aanmoedigen. Zet mij maar lekker in het uitvak tussen de andere NAC-supporters."

De twee hebben wel allebei sympathie voor elkaars club. "Het zijn dan ook twee mooie volksclubs. Maar er zal nooit geelgroen bloed door mijn aderen stromen, want voor mij telt alleen NAC. En dat geldt andersom voor René ook. Ach, voetbal is belangrijk in ons leven, maar ook weer niet het allerbelangrijkste."

René en Mootje willen liever niet hun achternaam in dit artikel omdat ze die op Twitter ook niet gebruiken. Bij de redactie zijn deze wel bekend.

