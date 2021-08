PSV loopt vooral prestige mis: 'Spelers meer waard door Champions League'

Sportmarketeer Bob van Oosterhout voelt de coronacrisis vergroot

De klap van de uitschakeling voor de Champions League dreunt nog na bij PSV. Omdat het dinsdagavond 0-0 bleef is niet PSV maar Benfica door naar de groepsfase. De Eindhovense formatie gaat nu Europa League spelen. Bijkomend gevolg is dat de kloof met Ajax niet kleiner wordt. Zeven vragen aan Sportmarketeer Bob van Oosterhout.

Wat was je eerste gedachte na het laatste fluitsignaal?

“Heel erg sneu. Het soort voetbal dat Benfica speelt, daar kom je in Nederland nooit mee weg. Dat maakt het van hen ook wel weer knap. PSV was niet bij machte om er iets aan te doen en eigenlijk was het ook niet goed genoeg.”

Je hebt vanmiddag geluncht met Toon Gebrands. Hoe was de sfeer?

“De sfeer was prima. Ik vroeg van tevoren nog of de afspraak wel door kon gaan. 'Ja natuurlijk', zei hij. Toon vindt dat the show must go on in goede en in slechte tijden. Een leider moet boven winst en verlies kunnen staan, dat is typerend voor Toon.”

Wat is nu eigenlijk belangrijker: het gemis aan geld, zo’n 15 miljoen euro, of het gemis aan prestige?

“Veel mensen zullen zeggen geld. Ja 15 miljoen is veel geld, maar PSV begroot Europa League. Champions League zou extra zijn geweest. Financieel is het geen must, een streep door rekening is het wel.

Het prestige weegt zwaarder. De waarde van deze PSV-selectie is ongeveer 150 miljoen euro. Die wordt meer waard door het spelen van Champions League. Dan heb je het al snel over 40 miljoen. Bijvoorbeeld Real Madrid en Manchester United willen Madueke en Gakpo in actie zien op Champions League-niveau, niet tegen Cambuur.”

Veel supporters denken: dat geld en het prestige van de Champions League was nodig om het gat met Ajax te dichten. Kan dat nog?

“Ja dat snap ik. Toch weet PSV zonder dat geld en prestige met 4-0 te winnen in de Arena. Dat zegt niet alles natuurlijk, maar iedereen voelt wel aan dat het gat met Ajax op het veld niet zo heel groot is.”

Financieel is Ajax ver weggelopen van PSV. Nou zegt geld niet alles. Hoe kan PSV nog bijblijven?

“Als je kijkt hoe Ajax structureel aan het groeien is geweest de afgelopen jaren, dan moet PSV echt weer een keer Champions League gaan spelen om op alle fronten bij te blijven. Het verschil groeit zeker, al zie je dat niet altijd terug op het veld omdat Ajax ook soort doorgeefluik van spelers is. Ik denk dat de puzzel bij PSV dit seizoen beter in elkaar steekt dan bij Ajax, PSV is frisser.”

Hoe reëel is een Bayern München-scenario? Ajax wordt altijd kampioen en heel soms een keer niet.

“Als ik heel eerlijk ben, denk ik niet dat deze gedachte leeft bij de fans. PSV was gisteren ook zo dichtbij. Het was enorm zuur.”

Als sportmarketeer, wat moet PSV nu doen?

“Ik zou vooral zeggen rustig blijven en door blijven bouwen. Er zijn veel goede spelers en met een goed seizoen en kwalificatie voor de Champions League kun je in één klap de achterstand wegwerken. Want het verschil is in mijn beleving niet extreem groot.”

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.