Dodelijk ongeval met scooterrijder: Eindhovense bestuurder krijgt taakstraf

In Den Bosch stond woensdag een 51-jarige Eindhovenaar voor de rechter. Hij veroorzaakte op 24 juli vorig jaar een verkeersongeval waaraan het slachtoffer, een 62-jarige man, twee weken later overleed. De bestuurder werd door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur.

De rechtbank bepaalde op basis van de verkeersongevalanalyse dat de Eindhovenaar niet voorzichtig genoeg was en niet genoeg had uitgekeken. Wel nam de rechtbank in het vonnis mee dat de bestuurder een blanco strafblad had, zeer geraakt was door het ongeval en lange tijd niet wist dat het slachtoffer aan zijn verwondingen was overleden. Ook heeft hij meerdere malen geprobeerd in contact te komen met het slachtoffer en zijn familie.