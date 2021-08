Gestolen buksen in Oss zijn van schutterij in Venray

Foto: politie. vergroot

Vijf gestolen buksen, exercitiegeweren en munitie van de Venrayse Schutterij 't Zandakkergilde St. Jan zijn dinsdagmiddag teruggevonden in een woning in Oss. De politie vond het assortiment aan wapens bij een inval in Oss. Het onderzoek is nog in volle gang, vertelt Bernie van Lierop, voorzitter van de vereniging. "Niet alles is teruggevonden maar wel het belangrijkste."

Van Lierop is blij voor de schutters en de overige gildeleden. "Mijn tranen komen pas als ik de geweren weer thuis zijn en ik ze kan vasthouden . Terug waar ze behoren."

Voortbestaan

Op 21 juli werd er ingebroken in het clubgebouw van de Venrayse schutterij. Van Lierop vreesde na de diefstal voor het voortbestaan van de schutterij: "We hebben minimaal twee schuttersbuksen nodig en historische wapens voor de optochten."

Door corona heeft de schutterij weinig evenementen kunnen organiseren waardoor er ook minder geld binnenkwam. Ook is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in een nieuwe fundering en een nieuwe buks. "Dat heeft natuurlijk een flinke duit gekost. De kostenpost door de diefstal, die niet helemaal vergoed wordt, betreft toch tienduizenden euro's."

Het gebouw is door de inbraak flink beschadigd. De schutterij wacht nog op de uitkering van de schadevergoeding door de verzekering. Van Lierop vertelt dat de verzekering het te druk heeft met de wateroverlast.

De vereniging gebruikt bij het koningsvogelschieten op 19 september nog buksen van een andere vereniging. Op 24 april 2022 hopen de schutters in Venray voor het eerst weer met het eigen materiaal te kunnen optreden.

