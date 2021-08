Coronanieuws: Brabant blijft oranje op Europese coronakaart

06.09

Voor Nederland verandert donderdag niet zo veel op de kaart van coronagevallen in Europa. In Limburg daalt het aantal positieve tests, waardoor de provincie een stapje omlaag kan doen van rood naar oranje. Voor de rest blijft Nederland zoals et is. Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland blijven rood en Brabant en de rest van het land blijft oranje.