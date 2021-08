Elf gestolen elektrische fietsen gevonden in busje in Helmond

De fietsen uit het verhaal (foto: Politie Helmond/Facebook). vergroot

In een busje in Helmond zijn dinsdag elf elektrische fietsen gevonden. De politie vermoedt dat deze zijn gestolen en vraagt of er mensen zijn die hun elektrische fiets missen. Het busje stond in de Spoorstraat.

Ista van Galen Geschreven door

De politie probeert via de framenummers op de fietsen de eigenaren te vinden. Die krijgen hun fietsen dan weer terug.

Het gaat om negen elektrische fietsen van het merk Gazelle, een van het merk Trek en een van het merk Koga.

De gevonden fietsen (foto: Politie Helmond/Facebook). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.