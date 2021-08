Man (52) en vrouw (31) opgepakt voor steekpartij in Oud Gastel

Een 52-jarige man en een 31-jarige vrouw zijn opgepakt vanwege de steekpartij in Oud Gastel van zondag. Daarbij liep een 31-jarige vrouw snijwonden op.

De toedracht van de steekpartij ligt volgens de politie 'mogelijk in de relatiesfeer'. Het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen dader en slachtoffers is. Zondag werd nog niemand opgepakt.