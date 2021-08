Honderden marcherende PSV-supporters maar deze man leest stug door

Wat doe je als je in een parkje rustig een boek zit te lezen en er opeens honderden enthousiaste PSV-fans jouw kant op marcheren? Nou, gewoon doorlezen blijkbaar. Althans, dat deed een man afgelopen dinsdag vlak voor de belangrijke wedstrijd van PSV tegen Benfica. Gelukkig voor ons is dit hilarische tafereel vastgelegd op beeld.

Dat de man meer van boeken houdt dan van voetbal, is in ieder geval duidelijk. Hij had in ieder geval geen rekening gehouden met het feit dat honderden zingende fans hun weg door de binnenstad maakten. In het Victoriapark meende hij de perfecte rustplek te hebben gevonden.