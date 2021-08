Dakar-coureur Ton van Genugten (38) omgekomen bij val in mestkelder

Van Genugten tijdens de Dakar in 2017 (foto: Omroep Brabant). vergroot

De man die donderdagmiddag is overleden bij een bedrijfsongeluk in Best, is de bekende Dakar-rijder Ton van Genugten (38) uit Eersel. Van Genugten viel in een mestkelder en overleefde dat niet. Bij het Dakar-team De Rooy, waar Van Genugten deel uitmaakte, slaat het nieuws in als een bom.

“Het is een zwarte dag, ongelofelijk”, reageert Gerard de Rooy aangeslagen. Hij hoorde via WhatsApp over het overlijden. “Ik heb er geen woorden voor. Het is heel erg triest.”

Van Genugten reed meerdere keren mee in het Dakar-team van De Rooy. Hij deed zes keer mee aan de Dakar rally, tussen 2013 en 2018. Ook dit jaar zou hij weer deel uitmaken van het team.

Ton van Genugten is directeur TonTrans, een bedrijf dat zich bezighoudt met mestvervoer en -transport.

