Plotselinge overlijden van Ton van Genugten (38) slaat in als een bom

vergroot

Er wordt donderdagavond met verslagenheid gereageerd op het plotselinge overlijden van Dakar-coureur en ondernemer Ton van Genugten uit Eersel. Hij overleed donderdagmiddag na een val in een mestkelder. Op dat nieuws volgden al snel honderden condoleanceberichten uit verschillende hoeken.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

Goede vriend en Dakar-trainingspartner Anton van Limpt reageert verslagen op het nieuws. "Maat, Tonneke, waarom jij", schrijft hij.

Wachten op privacy instellingen...

Commercieel directeur van PSV Frans Janssen zag Van Genugten eerder deze week nog tijdens de wedstrijd van PSV tegen Benfica. Hij schrijft op Twitter: "Dinsdag nog in het stadion in de Agrifriends business room, nu dit bericht... Gecondoleerd aan familie en vrienden. Rust zacht Ton."

De zakenman is een bekende in de Dakar-wereld en zeer geliefd in vele kringen. Het Firemen Dakarteam schrijft in een statement: "Het Firemen Dakarteam wil hierbij de familie en vrienden van Ton van Genugten en Team De Rooy condoleren met dit vreselijke verlies. Heel veel sterkte tijdens deze moeilijke tijd. We zullen Ton herinneren als een vriendelijke, sympathieke, competitieve en goedlachse Dakar-liefhebber."

"Het is een zwarte dag."

Bij het Dakar-team De Rooy, waar Van Genugten op een van de wedstrijdtrucks reed, is het nieuws ontzettend hard aangekomen. “Het is een zwarte dag, ongelooflijk”, reageert Gerard de Rooy aangeslagen. “Ik heb er geen woorden voor. Het is heel erg triest.”

Wachten op privacy instellingen...

Er gaan veel steunbetuigingen uit naar de nabestaanden, waaronder zijn partner en kinderen. Yvonne schrijft: "Ontzettend veel sterkte voor de hele familie en alle nabestaanden. Maar in het bijzonder voor Suzanne en haar kinderen. Echt vreselijk, zoiets hoop je nooit mee te maken…"

Bert schrijft: "Erg triest, we verliezen een zeer gedreven innovator in zijn vakgebied en daarnaast een zeer fijn persoon. Familie en nabestaanden veel sterkte. " Digna schrijft op Facebook: "Dit slaat in als een bom. Het was een eer om hem gekend te hebben."

Wachten op privacy instellingen...

Van Genugten deed in totaal zes keer mee aan de Dakar rally, tussen 2013 en 2018. Ook komende editie zou hij weer deel uitmaken van Team De Rooy.

Dakar Press Team schrijft op Facebook: "Voor de aankomende Dakar rally in 2022 zou hij, samen met Wuf van Ginkel en Anton van Limpt terugkeren op het Dakar toneel. Het drietal zou in Saudi-Arabië gaan rijden in de Iveco Power Star onder de vlag van Team de Rooy. Helaas komt het niet zo ver. We wensen Ton’s familie en vrienden sterkte met het verwerken van het verlies."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.