Brons voor softballers en toch een huldiging: ‘Wereldprestatie’

De softballers van Roef! uit Moergestel hebben afgelopen weekend een bronzen medaille gehaald. Dat gebeurde in de Women’s European Premiere Cup in Italië. Een bijzondere prestatie voor de softballers omdat het hun internationale debuut was. En daarom werden ze donderdag in hun dorp gehuldigd.

Het is toch gek: derde worden en toch een huldiging krijgen van de gemeente. Maar Dion Dankers, wethouder sport van de gemeente Oisterwijk, vindt dat de dames in het zonnetje gezet moesten worden.

Bloemetje

‘’We zijn maar een kleine gemeente, 32.000 inwoners en in het dorpje Moergestel maar 6.000. Als je dan eerst in 2019 landskampioen wordt en vervolgens in het Europese toernooi voor landskampioenen derde, is dat een wereldprestatie’’, vertelt de trotse wethouder.

Het is een ingetogen huldiging in zalencentrum Den Boogaard aan het Sint Jansplein, midden in het dorp. ‘’Vanwege corona, het grote feest komt wel als we zilver of hopelijk goud halen’’, vertelt de coach Jeroen Swers. Zo’n vijftig familieleden en vrienden zijn erbij.

De dames komen met een huifkar richting het plein. Wethouder Dankers doet een praatje met de speelsters, zet wat clubleden in het zonnetje en de dames krijgen een bloemetje van de gemeente.

Klein budget

Dat clubleden in het zonnetje gezet worden is meer dan terecht als je het aan de speelsters vraagt. ‘’We zijn een familie’’, zegt Marjolein Merkx. De voorzitter van Roef! knikt instemmend. ‘’We hebben deze prestatie kunnen leveren omdat de club in het dna zit van de spelers én vrijwilligers. Het is meer dan alleen de speelsters.’’

Roef! heeft in het Europese toernooi tegen teams gespeeld die een veel hoger budget hebben, maar het gevoel van de team uit Moergestel is volgens de voorzitter uniek. ‘’Daarom was het toernooi zo genieten.’’

Brons met goudrandje

Coach Jeroen beschrijft het toernooi als een rollercoaster van emoties. ‘’We hadden alle negen wedstrijden kunnen winnen, helaas is dat niet gelukt. We gingen voor de top drie, en dat is gelukt.’’ En daarom is hij blij met de bronzen plak, al voelt het ook dubbel omdat winnen bovenaan staat. Marjolein vindt dat haar medaille aanvoelt als ééntje met een gouden randje. En daarom is de glimlach donderdagavond niet meer van haar gezicht te krijgen.

En dankzij de softballers wil de wethouder sport verder investeren in topsport in zijn gemeente. ‘’Hiervoor hadden we geen topclubs. Maar ik wil als gemeente eraan bijdragen om iedereen beter te maken.’’

Een ingetogen huldiging in het culturele centrum van Moergestel vergroot

