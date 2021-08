Opnieuw brand in Drunen: houten gebouwtje moet het ontgelden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Een houten gebouwtje aan de Christiaan Huygensweg in Drunen is donderdagnacht door brand zwaar beschadigd. Er zijn de laatste tijd in die buurt van bedrijventerrein Kasteeldreef wel vaker branden.

Zo was het eerder al raak op de Kasteeldreef, aan het Groenewoud en begin augustus nog op de Industrieweg. In dat laatste geval ging het om een brand in een leegstaande growshop. Aan de Kasteeldreef ging in december een loods in vlammen op. En eind juli vatte aan het Groenewoud een caravan en een keet vlam.

De gemeente Heusden, waartoe Drunen behoort, heeft daarom onlangs besloten op het bedrijventerrein mobiele camera's te plaatsen. Voor zover bekend staan deze er nog niet.

De brand in de nacht van donderdag op vrijdag werd om tien voor twee gemeld.

