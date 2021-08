Heroes Den Bosch verrast met komst basketbalinternational Mo Kherrazi

Mo Kherrazi nieuw in Den Bosch bij Heroes vergroot

Heroes Den Bosch heeft een aardige slag geslagen op de transfermarkt. International Mo Kherrazi komt de Bossche ploeg versterken. Het contract van Kherrazi bij Feyenoord basketbal is afgekocht. "Ik wil in Den Bosch prijzen winnen".

Door een clausule in zijn contract kon Kherrazi voor een afkoopsom op elk moment vertrekken uit Rotterdam. Het gaat om een paar maandsalarissen. In het Nederlandse basketbal is het niet gebruikelijk dat er afkoopsommen worden betaald. Wel ontving Heroes deze zomer geld voor de vertrokken spelers Lapornik en Mayfield.

De 31-jarige Kherrazi is een startende speler bij Oranje dat zich begint dit jaar plaatste voor het EK. Eerder in zijn carrière werd Kherrazi kampioen van Nederland met Leiden. De 2 meter lange forward staat bekend om zijn verdedigende kwaliteiten en zijn winnaarsmentaliteit. Met de verrassende komst van international Mo Kherrazi is de selectie van Heroes compleet.

"Daar wil ik onderdeel van zijn."

"Het is een mooie stap in mijn carrière om te spelen voor een topclub als Heroes, een club met historie. Daar wil ik onderdeel van zijn. Ik kijk er enorm naar uit om straks voor de fans te spelen."

In Den Bosch is Erik Braal, die drie keer kampioen werd met Donar, de nieuwe coach. De formatie speelt komend seizoen in de BNXT-league, een gezamenlijke competitie met België. Heroes kent veel nieuwe gezichten met, mede door de komst van Kherrazi, opvallend veel Nederlandse spelers die bij Oranje zitten of tegen de selectie aanzitten:

Boy van Vliet (international, speelde al in Den Bosch)

Shane Hammink (international, komt van Charleroi)

Keime Helfrich (komt van Bemmel)

Morgan Stilma (international, speelde al in Den Bosch, maar was heel seizoen geblesseerd)

Thomas van der Mars (international, speelde al in Den Bosch)

Mo Kherrazi (international komt van Feyenoord)

Sam Vianan (jeugdspeler Den Bosch)

Florian Rijkers (jeugdspeler Den Bosch)

De buitenlanders in Den Bosch zijn:

De Amerikaan Austin Price (komt van Europa Cup-winnaar Ironi Ness Zioni in Israël)

De Amerikaan Mike Carlson (komt Acunsa GBC in de prestigeuze Spaanse Eredivisie)

De Amerikaan Clay Mounce (komt van college)

De Fin Edon Maxhuni (international Finland)

Den Bosch is recordhouder in het Nederlandse basketbal met 16 kampioenschappen, maar de laatste titel dateert van 2015.

