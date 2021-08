Koffiedrinkers uit de regio Altena zijn niet meer welkom op Slot Loevestein vergroot

“Ik vind het echt héél waardeloos. Zijn ze werelderfgoed geworden en nu mag je er niet meer in.” Uit de regio Altena is een stroom van negatieve reacties op gang gekomen over het nieuwe peperdure toelatingsbeleid van Slot Loevestein. Wie nu nog een kopje koffie wil drinken in de taveerne van het kasteel, in de achtertuin van vestingstad Woudrichem, moet minimaal 14 euro entree betalen. "We zijn niet meer welkom. Dit is een middelvinger naar ons.”

“Het was een traditie om bij het kasteel even koffie te gaan drinken, zeker voor de inwoners van Woudrichem”, vertelt Sophie Krale uit het stadje. “Ik ging graag met het voetveer over om op het slot een kopje koffie te drinken en dan weer terug naar huis, maar nu hebben ze over de volle breedte van de binnenplaats een hek geplaatst. Je moet eerst betalen."

"Ik ga geen 32 euro betalen om koffie te mogen drinken."

"Ik kreeg het voorstel om maar een vestingpas te kopen, dan had ik onbeperkt toegang", vervolgt Sophie. "Maar ik ga geen 32 euro betalen om koffie te mogen drinken.”

Aart Geurtsen is woordvoerder van de Stichting ‘Boven ’t Gat’, de club die de veerdienst onderhoudt tussen Woudrichem en Slot Loevestein. “Ik heb begrepen dat Loevestein geen behoefte meer heeft aan toerende wielrenners en wandelende passanten, die even op het terras neerstrijken. Die zouden zich nogal luidruchtig gedragen.” Directeur Ed Dumrese van het kasteel spreekt de bewering van Geurtsen met klem tegen. “Dat hebben wij echt nooit gezegd."

“Gratis kan niet meer, we hebben het financieel zwaar."

"De tijd dat de vesting Loevestein gratis toegankelijk was is voorbij, we hebben een aantal keuzes moeten maken. Gratis kan niet meer”, aldus Dumrese. “We hebben het financieel zwaar, subsidies zijn minder geworden of zelfs afgeschaft. We draaien zelf op voor het onderhoud van het kasteel. Ik heb de opdracht gekregen van mijn Raad van Bestuur om Loevestein open te houden, op de kaart te zetten en dat op basis van een gezonde financiële organisatie.”

De Woerkumse stadgids Jos Korthout vindt die nieuwe zakelijkheid heel zuur. “In 2012 dreigde door stopzetting van overheidssubsidie sluiting van het kasteel. Met bussen zijn we toen uit Woudrichem naar Den Haag gegaan om te protesteren. Ik heb nog in middeleeuwse kleding bij het gebouw van de Tweede Kamer gestaan en nu ben ik niet meer welkom op het kasteel."

"Ik ga zeker in gesprek met ze of er iets aan deze situatie veranderd kan worden.”

Paula Jorritsma wethouder van de gemeente Altena, maar daarnaast ook inwoner van het vestingstadje Woudrichem, werd recent ook geconfronteerd met het nieuwe beleid op Loevestein. “De traditie om even over te varen en dan in de taverne van het kasteel een kopje koffie te drinken bestond al heel lang. Nu kan dat niet meer en dat voelt voor veel mensen uit de regio niet goed. Als gemeente Altena ondersteunen wij het kasteel met een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro. Ik ga zeker in gesprek met ze of er iets aan deze situatie veranderd kan worden.”

Ondanks dat directeur Dumrese keer op keer benadrukt dat de financiële situatie van het kasteel hem dwingt tot bepaalde keuzes, laat het jaarverslag een minder armlastig beeld zien. Over het boekjaar 2020 ontving Loevestein namelijk 1,6 miljoen euro aan subsidie, waarvan ruim zeven ton aan ‘incidentele publieke subsidies’. Over de totale begroting van 2020 kwam Loevestein echter wel een kwart miljoen euro tekort, voor 2021 is de verwachting dat het tekort oploopt naar 278.000 euro.

Maar er is ook goed nieuws: het ministerie van OCW heeft een eenmalige subsidie toegekend boven op de reguliere subsidie voor de periode 2021-2024. Die extra subsidie is ruim 400.000 euro.

