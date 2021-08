Asielzoekers wachten twee keer zolang op een eigen plek in Brabant

Het azc in Oisterwijk (archieffoto). vergroot

Vluchtelingen in asielzoekerscentra in Brabant wachten gemiddeld twee keer zolang op een eigen woning als dat eigenlijk de bedoeling is. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft als richtlijn dat asielzoekers met een verblijfsvergunning binnen drieëenhalve maand huisvesting krijgen in een gemeente. Maar gemiddeld duurt dat in onze provincie acht maanden.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Koploper qua wachttijd is het azc in Oisterwijk. Daar wachten de vluchtelingen ruim 32 weken op een gemeente die ze een woning aanbiedt. Dat komt omdat Oisterwijk meedoet aan een pilot voor regionaal plaatsing van asielzoekers.

Vluchtelingen die in Oisterwijk terechtkomen, krijgen sowieso een woning in de regio aangeboden. Omdat er dan minder keus is aan plaatsen waar ze heen kunnen, is ook de wachttijd langer. Volgens het COA is de gemeente Tilburger koploper in het plaatsen van asielzoekers, maar zorgen de kleinere gemeenten voor de langere wachttijden.

Maar ook in andere Brabantse azc’s zitten vluchtelingen veel langer vast dan gepland. In Grave duurt het 27 weken en in Overloon 25 weken voordat statushouders een eigen plek krijgen.

Uit het azc in Gilze ben je het snelste weg

Uit het azc Gilze ben je het snelste weg. Daar duurt het 19 weken voordat de vluchtelingen een eigen onderkomen krijgen. In het azc Budel/Cranendonk worden geen mensen rechtstreeks aan een gemeente gekoppeld. Daar gaan vluchtelingen of terug naar huis of naar een ander azc.

Volgens een woordvoerder van het COA is de oorzaak van de wachttijden niet alleen de overspannen woningmarkt maar ook achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Brandbrief voor meer woningen

In een brief die deze week is gestuurd naar alle gemeenten in Nederland vraagt demissionair minister Kasja Ollongren met klem om meer woningen voor asielzoekers met een verblijfsstatus.

Dat is nodig om in de azc’s plaats te maken voor geëvacueerde Afghanen en andere vluchtelingen die langzamerhand ons land weer weten te vinden. Door corona was de komst van vluchtelingen lange tijd minimaal.

