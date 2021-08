Studentenkamer in Brabant weer duurder: 400 euro per maand

Archieffoto vergroot

De prijs van een kamer in een studentenhuis in onze provincie is weer gestegen, zo blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant. Dat wil zeggen: voor degene die er één kunnen vinden, want er is een tekort en dat wordt waarschijnlijk alleen maar groter.

Omroep Brabant keek naar het huidige aanbod van studentenkamers op de website Kamernet.nl, en vergeleek de prijzen in de steden Eindhoven, Tilburg en Breda met de prijzen van voorgaande jaren. Conclusie: ze blijven stijgen, al gaat het iets minder snel dan voorheen.

Steeds duurder

De gemiddelde prijs voor een studentenkamer in één van de drie steden ligt op dit moment rond de 400 euro per maand. Er zijn wel verschillen: in Eindhoven en Tilburg betaal je zo'n 375 euro (inclusief gas, water en licht), in Breda 430 euro. Dat is nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde: dat lag vorig jaar op 470 euro.

Breda is al jaren wat prijziger als het gaat om studentenkamers. Het gemiddelde in Brabant stijgt ondertussen maar door: in 2017 kostte een kamer gemiddeld 338 euro, in 2018 betaalde je 360 euro en in 2019 was het 379 euro. Zo'n twee tientjes per jaar er bij dus, al gaat de stijging de laatste jaren wel minder hard.

Tekort

In totaal zijn er op Kamernet.nl nu zo'n 72 kamers beschikbaar in de drie steden. Dat is niet veel, maar niet iedereen adverteert op Kamernet en er zijn veel verschillende bedrijven die studentenkamers aanbieden.

Toch waarschuwt Kences vrijdag in Trouw voor een tekort aan kamers. Het kenniscentrum op het gebied van studentenhuisvesting denkt dat het tekort de komende jaren zal verdubbelen. Afgelopen najaar was er in Nederland al een tekort aan woonruimte voor 22.000 studenten.

