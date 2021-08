Rapper Lil' Kleine en twee mannen uit Boxtel vervolgd voor mishandeling

Het Openbaar Ministerie gaat rapper Lil' Kleine en twee mannen (49 en 51) uit Boxtel vervolgen voor mishandeling. De rapper moet samen met het tweetal op 8 september voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam verschijnen.

Jorik Scholten, zoals de 26-jarige artiest eigenlijk heet, zou in de nacht van 6 op 7 december 2019 een man hebben mishandeld in club Olivia op het Rembrandtplein in Amsterdam.