PSV blijft op jacht naar nieuwe spelers: ‘Werken er al weken aan’

De teleurstelling is in Eindhoven wat weggezakt na het missen van het spelen in de Champions League. PSV moet ook wel. Vrijdagmiddag werd er geloot voor de Europa League en zaterdag staat speelronde drie in de Eredivisie al weer op de planning voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. En ook de transfermarkt is nog altijd open.

Natuurlijk was er nog teleurstelling te bespeuren bij trainer Schmidt. De uitschakeling in de Champions League is nog vers en de Duitse oefenmeester blikte nog een keer terug. “We hebben als team zoveel geïnvesteerd als team de Champions League te halen. Niet alleen deze voorbereiding, maar ook heel vorig seizoen. Natuurlijk is de teleurstelling er dan nog. We speelden de gehele kwalificatie op hoog niveau, maar de kleine details maken het verschil.”

Moeilijke groep

De focus moet al weer heel snel verlegd worden bij PSV, dat vrijdagmiddag tijdens de loting voor de groepsfase van de Europa League werd gekoppeld aan AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz. “Het is een hele goede, maar ook moeilijke groep. Monaco en Sociedad zijn topteams in hun competitie en Sturm Graz ken ik nog uit mijn tijd bij Red Bull Salzburg. Ze zijn tweede geworden afgelopen seizoen en zijn dus zeker niet te onderschatten.”

Volgens Schmidt is het een interessante loting. “Het wordt zeker een uitdaging. We willen na de winter nog steeds Europees actief zijn, dat is altijd het doel. Vorig jaar en de afgelopen weken hebben we laten zien wat we kunnen op Europees niveau. We moeten nu laten zien dat we verder zijn ontwikkeld als team.”

Maar dat 'team' moet de komende dagen nog wel worden voorzien van een portie aan extra kwaliteit. Dinsdagnacht sluit de transfermarkt en voor die tijd wil Schmidt zijn selectie nog versterkt zien worden. En dus begint de tijd te dringen.

Extra kwaliteit

"Maar ik ben geduldig hoor", zegt Schmidt. "We zouden de selectie graag nog willen versterken met extra kwaliteit. Daar werken we al weken aan. Ik weet alleen niet hoe dichtbij we precies zijn met het aantrekken van nieuwe spelers. Ik moet me als coach richten op de wedstrijden. Maar het zou niet slecht zijn om nieuwe spelers te mogen ontvangen. We spelen tot de kerst telkens drie keer in een week, dan heb je een brede selectie nodig."

Champions League-uitschakeling, loting voor de Europa League en de zoektocht naar nieuwe spelers op de transfermarkt. Je zou bijna vergeten dat ook de Eredivisie gewoon hervat wordt dit weekend. PSV mag in eigen huis tegen FC Groningen proberen de kater weg te spelen van afgelopen dinsdag en de derde wedstrijd op rij in de Eredivisie te winnen.

Ervaren jongens

Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor routiniers André Ramalho, Marco van Ginkel en Mario Götze, denkt Schmidt. "Ze moeten eerst naar zichzelf kijken om de focus op de wedstrijd van morgen te leggen. Maar ze zullen hun ervaring kunnen gebruiken om leiders te zijn, zeker voor de jongere spelers. We zijn professioneel en zullen er zaterdag weer staan."

Schmidt verwacht verder dat Groningen niet naar Eindhoven komt om frivool voetbal te spelen. "Ze hebben nog steeds dezelfde coach, dus het spelbeeld zal niet veel verschillen van afgelopen seizoen. Ze hebben nu ook af en toe met vijf man achterin gespeeld, maar hoe ze het precies gaan doen, zal morgen moeten blijken."

