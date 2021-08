PSV loot AS Monaco in groepsfase van de Europa League

PSV in Europa League vergroot

PSV speelt in de groepsfase van de Europa League tegen AS Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz. Dat is het resultaat van de loting van de Europa League die vrijdag in Istanbul werd gehouden.

Na de groepsfase gaan de beste twee teams door. De nummer drie gaat naar de play-offs in de Conference League.

PSV liep deze week de Champions League mis na een gelijkspel tegen Benfica. Daardoor is de ploeg van trainer Roger Schmidt veroordeeld tot de groepsfase van de Europa League.

De Eindhovenaren waren bij de loting ingedeeld in Pot 2. Daardoor kon PSV in ieder geval niet loten tegen Celtic, Eintracht Frankfurt, Rode Ster Belgrado, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskou of KRC Genk.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.