NAC viert uitbundig feest na eerste overwinning en hattrick Ralf Seuntjens

NAC heeft de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In het eigen Rat Verlegh Stadion werd voor 11.871 toeschouwers ADO Den Haag met 3-0 verslagen. Ralf Seuntjens was de grote man bij de Bredase ploeg, hij scoorde een hattrick.

NAC-trainer Edwin de Graaf was vooraf duidelijk, zijn ploeg snakte echt naar een overwinning. Niet alleen voor het goede gevoel, maar zeker ook voor de punten. De Bredase ploeg begon aan de wedstrijd tegen ADO op een NAC-onwaardige achttiende plaats op de ranglijst, twee gelijke spelen en een verliespartij, en de laatste plek was bij verlies zelfs een optie.

De vele blessures die de selectie van NAC teisteren, waren en zijn echter een goed excuus. Ook tegen de ploeg uit Den Haag daarom weer veel jonkies in de ploeg, want NAC moest het vrijdagavond zonder zeven basisspelers doen.

Bliksemstart Maar coach De Graaf kon al na drie minuten voetbal voor zijn gehavende elftal juichen. Thom Haye stuurde op links Pjotr Kestens weg, die zette voor waarna de opkomende Ralf Seuntjens helemaal vrij de 1-0 kon binnenkoppen. Diezelfde Seuntjens, acterend op het middenveld, kreeg niet veel later een enorme kans om de score te verdubbelen maar zijn inzet was niet toereikend.

Zitten en niet hossen, duh!

Het NAC-publiek ging uit hun dak, want ook die waren heel hard toe aan een overwinning. Dat mensen moesten blijven zitten en dat er niet 'gehost' mocht worden van demissionair minister Hugo de Jonge was snel vergeten. De staantribunes op vak G en de B-side, die eigenlijk leeg moest blijven, stonden trouwens voor de wedstrijd sowieso al bijna vol. Toch had NAC er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Maar voetbal is emotie en hossen doen we in Brabant alleen met carnaval.