Helmond Sport pakt eerste zege na drie nederlagen op rij

Helmond Sport is na drie nederlagen van de hatelijke nul af. Het bezoekende Jong PSV werd met 1-0 geklopt. FC Eindhoven pakte ten koste van FC Den Bosch zijn tweede competitiezege in de Keuken Kampioen Divisie (1-0).

Helmond Sport - Jong PSV 1-0 Nieuweling Robin van der Meer kan voorlopig niet stuk in Helmond. In de 66e minuut kopte hij zijn ploeg naar een 1-0 voorsprong en die wist de thuisclub vast te houden. Bij Jong PSV liep Jeremy Antonisse een gele kaart op.

FC Eindhoven - FC Den Bosch 1-0 Joey Sleegers opende al na 10 minuten de score. In deze stand kwam geen verandering, wat onder anderen te danken was aan sterk keeperswerk van Nigel Bertrams. In deze Brabantse derby was er geel voor Valentino Vermeulen (FC Eindhoven) en Victor van den Bogert, Kevin Felida en Teun van Grunsven (FC Den Bosch). FC Eindhoven is de nieuwe nummer twee op de ranglijst.

NAC Breda - ADO Den Haag 3-0

Ralf Seuntjens was de grote man in Breda. Met een knappe kopbal in de 3e en een benutte strafschop in de 38e minuut gaf de spits in eerste helft al zijn visitekaartje af. In de 71e minuut kopte hij de 3-0 binnen. De ingevallen Quincy Tavares Mojica van NAC kreeg rood, gele kaarten waren er voor zijn teamgenoot Thom Haye en de ADO-spelers Vicente Besuijen en Dhoraso Moreo Klas.