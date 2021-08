Hond gedumpt in Eindhoven met bakje water en zak hondenbrokken

Een hond is vrijdag opzettelijk achtergelaten in Eindhoven door zijn baasje. Het dier, een pitbull, zat vastgebonden aan een boom op de kruising van de Tivolilaan en de Van Ennettenstraat. Bij de hond stonden een bakje water en een zak hondenbrokken.

Volgens ooggetuigen werd de pitbull al gedumpt toen het nog licht was. De politie en medewerkers van de Dierenambulance kwamen ter plaatse om de hond te bevrijden, maar het dier ging flink tekeer toen ze dichterbij kwamen.

Opvang bij Dierenambulance

Uiteindelijk zijn hondengeleiders van de politie naar de plek gekomen, waarna het dier is losgemaakt. Daarna is hij met hulp van een vangstok naar de Dierenambulance gebracht. Die zal zich over het dier ontfermen.