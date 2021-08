Honderden dode vissen in plas Eindhoven: 'Er wordt niets aan gedaan'

De vissen zouden doodgaan door zuurstoftekort in het water (foto: Patrick Lodewijks). vergroot

Zoals zo vaak vertrok Patrick Lodewijks zaterdagmorgen met zijn visspullen richting de Karpendonkse Plas in Eindhoven om daar een hengel uit te gooien. Daar trof hij een naargeestig tafereel aan. De dieren hadden massaal het loodje gelegd, honderden dode vissen dreven in het water. Oorzaak zou de slechte waterkwaliteit zijn. "Ik vis al sinds m'n tiende, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

De Karpendonkse Plas, de 38-jarige Patrick en zijn vismaatjes komen er graag. Jong en oud, samen vormen ze een hechte club. "Dit is voor velen een geliefd plekje", vertelt de Eindhovenaar. "Niet alleen zit er volop vis, er zwemmen ook unieke exemplaren tussen."

"We werden meteen gewaarschuwd, er liggen overal dode vissen."

En daar komen vissers vanuit heel Nederland op af. "Karpers met een hele bijzondere tekening, of die wel twintig kilo wegen. Echte karaktervissen, die vind je niet overal."

Toen hij zaterdagmorgen bij de visplas aankwam met enkele vrienden, werden ze meteen gewaarschuwd. "Je kunt hier niet terecht want er liggen overal dode vissen, kregen we te horen. We hebben eerst onze spullen teruggebracht naar de auto en zijn toen een kijkje gaan nemen."

Een ruimingsbedrijf was bezig de dode vissen uit het water te halen en om ze daarna in een container te gooien.

Een van de vissen die Patrick ooit ving in de Karpendonkse Plas (foto: Patrick Lodewijks). vergroot

Volgens Patrick groeit er de laatste jaren veel wier in de plas, een gevolg van de aanhoudende warmte. "Als dat wier vervolgens in het najaar afsterft, komt er nitriet in het water terecht. Dat tast de kwaliteit van het water aan, waardoor de vissen niet genoeg zuurstof krijgen en stikken."

De gemeente Eindhoven zou waterschap De Dommel opdracht hebben gegeven om de kwaliteit van het water aan te pakken. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. "Er ligt nu één waterpomp in de plas, maar dat is echt niet voldoende", aldus een bezorgde Patrick.

"Het gaat me aan het hart dat ze massaal doodgaan, omdat de instanties hun zaakjes niet op orde hebben."

Patrick vreest dat hij en zijn visvrienden straks moeten uitwijken naar een ander plekje, omdat er nauwelijks vis overblijft. "Zo gaat de charme er wel vanaf. Wij zijn altijd heel voorzichtig met de vissen die we gevangen hebben. We zetten ze op de foto en dan gaan ze weer terug het water in. Het gaat me aan het hart dat ze nu massaal doodgaan, omdat de instanties hun zaakjes niet op orde hebben."

Waterschap De Dommel was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

Foto: Patrick Lodewijks vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.