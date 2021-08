Brug moet verkeersveiligheid fietsers tussen Vught en Den Bosch verbeteren

De fietsbrug is geplaatst boven de Postweg in Vught (foto: I. van Velzen/KWS). vergroot

Om de fietsveiligheid tussen Vught en Den Bosch te verbeteren, is vrijdagnacht een fietsbrug over de Postweg - vlakbij het Van der Valk-hotel in Vught - geplaatst. Half november komt er ook een fietsbrug boven de Heunweg. Nu moeten fietsers nog over over de drukke rotonde rijden die deze wegen met elkaar verbindt.

De brug over de Postweg is 34 meter lang en weegt 57 ton. De brug is prefab gemaakt en bestaat uit één deel. Daardoor kon deze sneller geplaatst worden en ondervond het verkeer zo min mogelijk hinder van de plaatsing van de brug.

Betere doorstroming

Rond tien uur 's avonds werd de brug vanuit de fabriek in Gorinchem naar Vught gebracht. Daar is die met een speciale kraan ingehesen. Om halfdrie 's nachts lag die op zijn plaats. In de tweede week van september wordt deze brug in gebruik genomen. Vervolgens starten de werkzaamheden voor het plaatsen van de tweede brug, over de Heunweg.

“Door op deze locatie twee fietsbruggen aan te leggen, scheiden we de verkeersstromen", legt wethouder Ufuk Kâyha van Den Bosch uit. "Het ombouwen van deze rotonde naar een turborotonde zorgt vervolgens voor een betere doorstroming van het verkeer.”

Turborotonde

De aanleg van de turborotonde tussen Vught en Den Bosch begint in oktober. Dit werk zou aan het eind van dit jaar klaar moeten zijn.

