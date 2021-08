Europees speelschema PSV bekend: eerste wedstrijd thuis tegen Real Sociedad

Opstaan en weer doorgaan voor Gakpo en andere PSV'ers na uitschakeling Champions League. vergroot

PSV speelt in de Europa League als eerste thuis tegen Real Sociedad. De uitwedstrijd tegen de Spanjaarden is ook meteen de laatste wedstrijd van PSV in de poule. Het speelschema van de Eindhovenaren is zaterdag door de UEFA bekendgemaakt.

Het Europese avontuur van PSV zit er na de uitschakeling in de Champions League niet op. Door het gelijkspel tegen Benfica is PSV in de poulefase van de Europa League beland, waar het eveneens op reële weerstand kan rekenen met tegenstanders als AS Monaco en Real Sociedad.

Het complete speelschema:

Donderdag 16 september (21:00): PSV-Real Sociedad

Donderdag 30 september (18:45): Sturm Graz-PSV

Donderdag 21 oktober (21:00): PSV-AS Monaco

Donderdag 4 november (18:45): AS Monaco-PSV

Donderdag 25 november (21:00): PSV-Sturm Graz

Donderdag 9 december (18.45): Real Sociedad-PSV

Teleurstelling in aanloop naar Groningen

De teleurstelling is in Eindhoven inmiddels wat weggezakt na het missen van het spelen in de Champions League. Vrijdagmiddag werd er geloot voor de Europa League en zaterdag staat speelronde drie in de Eredivisie al weer op de planning voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. En ook de transfermarkt is nog altijd open.

“We hebben als team zoveel geïnvesteerd als team de Champions League te halen. Niet alleen deze voorbereiding, maar ook heel vorig seizoen. Natuurlijk is de teleurstelling er dan nog. We speelden de gehele kwalificatie op hoog niveau, maar de kleine details maken het verschil", sprak Schmidt tijdens het persmoment vrijdag.

