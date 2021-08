Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Das uit put gered bij Oisterwijk: ‘Hij bijt je hand er zo af’

Aan de Tulderbaan in het buitengebied in Oisterwijk is zaterdagmiddag een das gered die in een put was gevallen. Twee wandelaars met een hond hoorden het dier krijsen, waarna de hond het dier opspoorde.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het dier kon na een uurtje uit de pijp worden gered door de toegesnelde brandweer en maakte het daarna goed. De das is inmiddels weer vrijgelaten in de natuur.

Krachtig dier

Volgens dassenkenner Cees Pasmans, die de brandweer bijstond tijdens de reddingsactie, is het niet vanzelfsprekend dat er dassen in het natuurgebied tussen de Rijksweg A65 en Heukelom worden gevonden.

“Het is maar goed dat de voorbijgangers hulp hebben ingeschakeld en dat ze het dier niet zelf hebben geprobeerd te redden”, vertelt Pasmans, lid van de dassenwerkgroep Loonse en Drunense Duinen en omgeving.

“Een das is heel krachtig. Als een das bijt, bijt-ie je hand er mogelijk af. Zeker als ze in een benarde positie zitten. Dan bijten dassen letterlijk van zich af.”

'Ook hond in pijp gevallen'

De pijp is ongeveer anderhalve meter diep en heeft een doorsnee van dertig centimeter. Volgens Pasmans is er ook al ooit een hond in de put gevallen.

Er wordt contact gezocht met de eigenaar of beheerder om te kijken of de put kan worden afgedekt.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.