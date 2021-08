Wachten op privacy instellingen... Foto: Walter van Bussel/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto belandt in het water, fietser op blote voeten schiet te hulp

Een man is zaterdagmiddag op de Venuslaan in Helmond met zijn auto uit de bocht gevlogen en in het water beland. Een fietser zag het gebeuren, aarzelde geen moment en rende op blote voeten door de brandnetels om het slachtoffer te helpen.

De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. De auto schoot van de weg het talud af, vloog over een sloot en kwam daarna in een waterplas tot stilstand.

Bestuurder naar ziekenhuis

De brandweer kwam ter plaatse om de man op het droge te krijgen. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zal worden nagekeken.

De auto zal worden geborgen. Een flinke klus, aangezien het voertuig honderd meter van de weg af ligt en het gebied moeilijk begaanbaar is.

