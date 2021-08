Marianne Vos wint ook vierde rit in Ladies Tour

Marianne Vos uit Babyloniënbroek heeft de vierde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam gebracht. Na een wedstrijd over 148,9 kilometer van Sittard naar Geleen bleef de renster van Jumbo-Visma haar medekoplopers Kasia Niewiadoma uit Polen en landgenote Chantal van den Broek-Blaak voor.

Dankzij haar derde plek nam Van den Broek-Blaak de leiderstrui over van de Zwitserse Marlen Reusser. Zo'n 50 kilometer voor de finish waren Vos en haar medevluchters in de aanval gegaan en werden niet meer achterhaald door het peloton.

De Ladies Tour is een zesdaagse rittenkoers. Woensdag was de eerste etappe, een vlakke rit over 135 kilometer van Zwolle naar Hardenberg. De ronde wordt dit weekend waarschijnlijk beslist in twee heuveletappes, zaterdag dus, in Limburg, en zondag rond Arnhem.