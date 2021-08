TOP Oss wint met 3-0 van Dordrecht en klimt naar tweede plek

Top Oss won de wedstrijd met 3-0 (foto: Orange Pictures) vergroot

In de Keuken Kampioen Divisie heeft TOP Oss met ruime cijfers gewonnen van FC Dordrecht. Het duel in Brabant eindigde in 3-0.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door

Voor de thuisclub kwamen Richonell Margaret, Justin Mathieu en Kay Tejan tot scoren.

Tweede op de ranglijst

TOP Oss kwam op 9 punten, goed voor de tweede plek op de ranglijst. Jong AZ, waarvan Oss afgelopen maandag nog verloor (1-0), leidt met de volle buit van 12 punten.

FC Dordrecht staat met 5 punten in de middenmoot.

