Auto belandt op zijn kant in de sloot in Prinsenbeek

Een automobiliste is zaterdagavond met haar auto in een sloot terechtgekomen. De auto kwam op zijn kant terecht. Maar de vrouw wist zichzelf in veiligheid te brengen.

Het ongeluk gebeurde in een bocht op de Nieuwe Veerweg in Prinsenbeek. De vrouw raakte met haar auto van de weg en kwam op zijn kant in een sloot terecht. Het slachtoffer kon zelf naar buiten klauteren en op de zijkant van haar auto klimmen.

Met hulp van de brandweer is ze aan de kant gekomen. In een ambulance is ze nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis. De auto wordt door een berger uit de sloot getakeld.

