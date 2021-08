PSV-trainer Schmidt: Luuk de Jong komt niet naar ons

Luuk de Jong komt voorlopig niet terug naar PSV. Dat zei trainer Roger Schmidt zaterdag voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. "Nee, niet dit jaar", aldus de Duitser desgevraagd tegenover ESPN.

PSV wil zich de laatste dagen van de transfermarkt in aanvallend opzicht versterken. Schmidt zei dinsdag na de uitschakeling in de Champions League tegen Benfica dat hij in zijn selectie vooral behoefte heeft aan spelers met fysieke kwaliteiten.