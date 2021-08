Zangkoor eist vaccinatiebewijs wegens ongevaccineerden: 'Moeten keus maken'

Foto: ANP 2021/ Robin Utrecht vergroot

Een zangkoor uit Breda eist vanaf komende week een vaccinatiebewijs van al haar leden. Aanleiding is het feit dat sommigen van hen aangeven geen vaccinatie gehad te hebben. Andere leden zouden om die reden niet meer willen komen zingen. Veel zangkoren zitten met dit soort zaken in hun maag nu de repetities weer op gang komen na de zomervakantie, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

De naam van het bewuste koor is bij de redactie bekend. Het koor wil niet met naam genoemd worden, uit angst voor acties van mensen die tegen vaccinaties zijn.

Een dansschool in Utrecht liet eerder weten ook een vaccinatiebewijs te eisen en werd hierop via Facebook bedreigd. "Wij zingen voor de gezelligheid en zitten niet te wachten op reacties van anti-vaxxers, of hoe ze ook heten", aldus de voorzitter.

Reden om een vaccinatiebewijs te eisen is het feit dat sommige leden van het koor niet gevaccineerd zijn. Dat resulteert in zorgen bij anderen, die aangeven niet te zullen komen als de ongevaccineerden ook aanwezig zijn. 7 van de 25 leden zijn bovendien ouder dan 80 jaar en behoren dus tot een risicogroep.

Het bestuur van het koor laat aan Omroep Brabant weten erg met de situatie in hun maag te zitten. "We vinden het heel erg dat we enkele leden buiten moeten sluiten omdat ze niet gevaccineerd zijn, maar wij moeten helaas een keus maken." Overigens is iemand met een negatieve coronatest van maximaal 24 uur oud ook welkom.

De repetities starten komende week weer in Breda. Door de nieuw ingevoerde regels durven ze het na bijna anderhalf jaar eindelijk weer aan. "Als we niet konden vragen om vaccinatiebewijs, waren wij nog niet begonnen met zingen. Dan hadden we het toch nog afgewacht", aldus de voorzitter.

Omroep Brabant benaderde tientallen zangverenigingen in de provincie. De meeste maken vaccinatie wel bespreekbaar, maar verplichten niets. "We doen een moreel appel op alle leden om zich te laten vaccineren", aldus José de Volder van De Vrolijke Noot in Goirle. Ook zij komen volgende week weer voor het eerst sinds lange tijd samen.

A-meezing in Schijndel stuurde alle leden een brief en roept niet-gevaccineerden op zich te laten testen voor elke repetitie. Dit wordt echter niet gecontroleerd. Margré van Gestel van A-meezing: "We hopen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt."

