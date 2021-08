Ballenjongen pakt zijn moment bij Willem II en viert goal mee met spelers

Een ballenjongen heeft het publiek voor zich gewonnen tijdens de thuiswedstrijd van Willem II tegen PEC Zwolle zaterdagavond. Beelden van de jongen, die ook nog door vierende Willem II-spelers omhoog werd getild op het veld, trekken veel bekijks op sociale media.

'Willem II is een familie' Even later komt het letterlijke hoogtepunt als Willem II scoort, en de jongen in de lucht wordt getild door Willem II-spelers. Zij vieren dan het eerste en enige doelpunt in de wedstrijd tegen de Zwollenaren.

In een interview met ESPN geeft doelpuntenmaker Görkem Saglam aan dat dat geen toeval was. "Willem II is een familie. Het zijn niet zomaar ballenjongens of fans. We vieren alles samen met de mensen om ons heen, en hij was er op dat moment bij."