Sanne Voets verovert zilver met dressuurequipe op Paralympics

De Nederlandse dressuurequipe met Sanne Voets uit Berghem heeft op de Paralympics in Tokio de zilveren medaille gewonnen. Eerder won de amazone al goud op de Spelen.

Enorm blij "Het was zo close. Het is nog nooit zo close geweest", zei de bondscoach. "Frank, Rixt en Sanne hebben zo goed gereden. Het zijn ruiters met zulke koele koppen. Ik ben enorm blij."

"Vijf jaar geleden hadden we brons en nog nooit wonnen we zilver in de landenwedstrijd op de Paralympische Spelen." Over drie jaar goud in Parijs? "Als het aan mij ligt wel. Dat moet mogelijk zijn."