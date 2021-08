Marianne Vos wint slotrit van de Ladies Tour: 'Maximale uitgehaald'

Marianne Vos heeft zondag de slotrit van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak verzekerde zich van de eindzege van de koers die deel uitmaakt van de World Tour.

Vos was na 150,3 kilometer, met start en finish in Arnhem, in de sprint sneller dan de Britse Alice Barnes en Amy Pieters.

Voor de rijdster van Jumbo-Visma was het haar derde zege deze week in de Ladies Tour. Het regende hard onderweg en het duurde lang voordat een kopgroep werd gevormd.

"Met drie ritzeges heb ik er het maximale uitgehaald. In de lange tijdrit en door de val in de etappe naar Weert verloor ik te veel tijd om voor het eindklassement mee te doen. Maar dat was vooraf ook nooit het doel en Chantal is hier een verdiende winnares. Ik kan tevreden naar de komende kampioenschappen kijken", aldus Vos.