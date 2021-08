Alle hens aan dek bij de 'Hij mot af-dagen' in Zunderts Corsoweekend

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Het was 'Alle hens aan dek' bij het 'hij mot af' weekend in Zundert

Bij alle buurtschappen van het Zunderts bloemencorso was het afgelopen weekend alle hens aan dek voor de zogeheten ‘Hij mot af-dagen.' “Iedereen wordt opgeroepen om naar de tent te komen om de wagen af te maken", vertelt Rob Braspenning van buurtschap Tiggelaar.

“Het is het enige echte weekend dat iedereen naar de tent komt om de wagen af te maken, jong en oud. Het is een climax", aldus Braspenning.

“De bouw gaat heel voorspoedig, het staat er goed voor”, aldus ontwerper Freek de Bruijn op de stelling in de corsotent. “We zijn bezig met de laatste afwerkklussen. De beweging is getest en de figuren zien er goed uit. Alles ligt op schema om hem volgende week zondag helemaal af te hebben.”

Voordat zondag 5 september de wagen uit de tent gerold kan worden, is er nóg een climax in het corsodorp. In de 24 uur voorafgaand aan het corso is het overal dag en nacht bloemen tikken. Elke dahlia wordt dan één voor één op de wagen getikt.

"Ons ontwerp is gebaseerd op een eeuwenoud feest dat ze houden op Terschelling”

In 2019 was buurtschap Tiggelaar de laatste winnaar van het corso van voor het coronatijdperk. Het won toen het corso met het ontwerp Vikings. Dit jaar gaan ze de strijd aan met Sunderum. “Ons ontwerp is gebaseerd op een eeuwenoud feest dat ze op 6 december houden op Terschelling”, vertelt ontwerper Freek de Bruijn. “Mannen spoken dan verkleed in zelfgemaakte pakken in het donker door de dorpen. Het zijn mysterieuze figuren die we op de wagen laten zien. We hebben zes van die bijzondere figuren op de wagen staan.”

“We hebben dit jaar twintigduizend knollen geplant."

Bloemen voor Sunderum komen uiteraard van het eigen bloemenveld, om de hoek bij de corsotent. “Het is lang nat geweest, maar het lijkt nu toch goed te komen”, vertelt bloemenman Joep Mensen op het immense dahliaveld. “We hebben dit jaar 20.000 knollen geplant. De bossen zijn door de natte zomer iets lager dan normaal, maar er zitten wel veel knoppen in.”

“We hebben een eigen QR-code ontwikkeld.”

Afgelopen weekend waren er in en rond de tent van buurtschap Tiggelaar soms wel honderd mensen aan het werk. Het buurtschap, dat werkt volgens de coronavoorschriften, heeft als extra waarborg ook een eigen registratiesysteem opgezet. “We hebben een eigen QR-code ontwikkeld”, vertelt Braspenning.

Eerst een QR code scannen en dan pas de corsotent in

“Via de telefoon moeten mensen die komen helpen een QR-code scannen om zich te registreren. Op die manier weten we precies wie er in de tent was en wanneer. En neen, het alarm is gelukkig nog niet afgegaan.”

