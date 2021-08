Verdachten homogeweld op heterdaad betrapt dankzij 'Roze in Blauw'

Politieagent Roy Verhoeven. vergroot

“We zijn een politie voor iedereen”, aldus politieagent Roy Verhoeven. Om die reden zet hij zich naast zijn reguliere politietaken, ook in voor ‘Roze in Blauw’. Een netwerk binnen de politie dat de drempel voor de LHTBI-gemeenschap wil verlagen. Door hun inzet konden de tieners die donderdagavond een bezoeker van de homo-ontmoetingsplaats in Reek mishandelden, op heterdaad worden betrapt.

Agenten hielden donderdagavond in burger toezicht rond de ontmoetingsplek, toen een melding binnenkwam van een mishandeling. “We hadden al een voertuig in zicht en zagen toen drie personen uit de bosjes komen.” Bij het fouilleren en het doorzoeken van de auto bleek dat de mannen een ploertendoder, een wapenstok, pepperspray en een taser bij zich hadden.

Taboe

Dat de agenten op het juiste moment aanwezig waren, was geen toeval. De laatste maanden kreeg de politie zo’n tien meldingen van mishandelingen bij de ontmoetingsplaats in Reek. Reden dus om de plek goed in te gaten te houden, maar ook om contact te leggen met de bezoekers daarvan. Daar komt ‘Roze in Blauw’ in beeld.

Er heerst vaak veel taboe op de ontmoetingsplaatsen. Dat maakt dat veel bezoekers graag anoniem willen blijven en daarom als er iets voorvalt geen aangifte doen. Agenten die bij ‘Roze in Blauw’ zitten hebben affiniteit met de homogemeenschap en proberen vanuit hun expertise de bezoekers te laten weten dat de politie er ook voor hen is.

De drempel verlagen

“We hebben het vermoeden dat veel incidenten niet gemeld worden. We proberen dan op locatie die meldingen boven water te krijgen”, legt Verhoeven uit. Om te weten wat er speelt, knopen de agenten een praatje aan met de mannen. “Dat doen we in burger en we kloppen niet aan bij de auto’s. We willen de bezoekers niet laten schrikken, maar juist de drempel verlagen.”

De reacties daarop zijn wisselend. “Sommigen zijn meteen heel open, maar anderen zijn heel moeilijk om mee in contact te komen”, vertelt Verhoeven. “Als ze nu niet willen praten, dan laten we weten dat dat altijd kan op een ander moment.”

Vertrouwen

Roze in Blauw is er voor alle vraagstukken waarbij seksuele geaardheid of genderidentiteit een rol speelt. Intern bij de politie, maar ook extern. “We ondersteunen reguliere collega’s bij casussen in de wijk bijvoorbeeld, maar ook bij rechercheonderzoeken.” Een extra taak, waar Verhoeven trots op is. “Ik krijg er veel voldoening van. Dat ik vertrouwen kan wekken en daarmee de meldingsbereidheid kan verhogen.”

In contact komen met Roze in Blauw? Ze zijn bereikbaar op 088-1691234

