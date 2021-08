Boerin Steffi over nieuwe boeren die de liefde zoeken in BZV: 'Ontroerend'

De tien deelnemende boeren. (Foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV) vergroot

Boerin Steffi zat er zondagavond weer helemaal klaar voor: de acht boeren en twee boerinnen van het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw stelden zich voor aan het grote publiek en dus aan potentiele liefdespartners. De oud-deelneemster uit Boekel vindt de nieuwe kandidaten erg sympathiek en was regelmatig ontroerd tijdens de eerste aflevering: 'Ze hebben echt de gunfactor.'

Ze had het niet verwacht, maar was de hele dag al bezig met de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. "Het is toch een beetje herbeleven. Je kunt je weer helemaal voor de geest halen hoe dat toen was. Dus vanochtend dacht ik al: vanaf vanavond staat het leven van de nieuwe deelnemers op hun kop."

"Je leert ze meteen goed kennen."

Haar eerste indruk van de boeren en boerinnen was meteen erg goed. "Het is echt een heel leuke groep. Het lijken me leuke, eerlijke, gezellige mensen met allemaal een mooi en ontroerend verhaal. Je leert ze meteen goed kennen. Er zitten er een paar bij met een grote gunfactor."

Onder andere oudste deelnemer Hans (69) maakte direct indruk op Steffi: "Het zou toch geweldig zijn als hij op zijn oude dag nog een leuke tijd met iemand kan hebben."

De Brabantse fokker van springpaarden gaat een bijzonder avontuur aan vlak voor zijn zeventigste verjaardag. Hij heeft een druk leven met zijn werk, vier kinderen en zeven kleinkinderen. Maar zijn vrouw overleed 21 jaar geleden al op jonge leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor. Een partner ontbreekt sindsdien: “Ik zoek een lieve vrouw waar ik lief en leed mee kan delen", aldus Hans.

Paardenfokker Hans (foto: KRO-NCRV). vergroot

De andere Brabantse deelnemer is plantenkweker Joost (46). De veertiger heeft een flinke dosis droge humor en zoekt een spontane vrouw met pit. "Iemand die makkelijk in de omgang is en met wie ik de wereld kan ontdekken."

Plantenkweker Joost (foto: KRO-NCRV). vergroot

Dit seizoen zijn ook twee jonge boerinnen op zoek naar de liefde. "Ik herkende mezelf in Hilda, het was een beetje alsof ik naar mezelf zat te kijken", vertelt Steffi. Toch heeft ze geen idee wie er dit seizoen de meeste brieven zullen krijgen. "Het is moeilijk kiezen. Je gunt ze het allemaal", zegt ze. Wel heeft ze nog goed advies voor de nieuwe deelnemers: "Blijf jezelf en heb schijt aan wat iedereen van je vindt. Dat is de enige manier om dit te laten slagen. Als je jezelf bent, heb je een grotere kans om de liefde te vinden."

