Coronanieuws: 223 nieuwe besmettingen in Brabant

15.02

Ziekenhuizen behandelen 47 coronapatiënten meer dan op zondag. Dat is de grootste toename in een dag sinds 20 juli. In totaal liggen nu 689 mensen in het ziekenhuis vanwege COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vooral de verpleegafdelingen hebben het aanzienlijk drukker gekregen, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag. Zij behandelen nu 469 coronapatiënten, 51 meer dan op zondag. Voor die afdelingen is dat de grootste stijging in een dag sinds 10 mei. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 4 naar 220. Dat aantal is de laatste tijd redelijk stabiel.