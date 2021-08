Coronanieuws: mini-editie van Paaspop snel uitverkocht

18.51

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijkste voor de nog steeds getroffen sectoren dat "alles weer open gaat". "Op basis van deze brief gaan we ervan uit dat dat zo is. Dus dat voor ondernemers de 1,5 meterregel per 20 september komt te vervallen. Dat is goed nieuws want het geeft veel ondernemers weer ruimte om meer omzet te draaien. Dat is beter dan steun natuurlijk." De organisaties benadrukken dat het stopzetten van generieke steunmaatregelen alleen door kan gaan als de 1,5 meter komt te vervallen.