Voor fan Marco lijken de Formule 1-races wel vervloekt

Deze foto deelden de Nuenense F1 fans in Spa onderling. vergroot

"Een enorme natte teleurstelling", zo beleefde Formule 1-liefhebber Marco uit Nuenen het afgelopen weekend in Spa. Als troost omdat zijn vriendengroep niet welkom was in Zandvoort, gingen ze dan maar naar het Belgische Spa om de coureurs te zien scheuren. Twee verregende dagen had de vriendengroep al overleefd toen de race zondag na vier rondjes werd stilgelegd. "Onbegrijpelijk" reageert een verbolgen Marco.

"Vrijdag regende het de hele dag tijdens de oefenrondjes. Zaterdag tijdens de kwalificatie regende het de hele dag tijdens de voorronde. Dus toen het zondag ook weer regende, dachten wij geen moment dat het afgelast zou worden", vertelt Marco. "Ik ben voor veiligheid, maar waarom werd er dan de voorgaande dagen wel gewoon in de stromende regen gereden", vraagt de Nuenenaar zich af.

Tussen de andere regenjassen en paraplu's zit Marco ( foto: Marco Kleij) vergroot

"Wat Hamilton laatst deed bij onze Max Verstappen dat was pas gevaarlijk, maar toen werd ook niks stilgelegd. Uit elke porie van Marco stroomt teleurstelling. Er heeft zich dan ook wat frustratie opgestapeld de afgelopen tijd. Zo kreeg de Nuenense vriendenclub eerst te verwerken dat ze toch niet naar Zandvoort mochten, ondanks dat ze kaarten hadden. Door corona moest het publiek met een derde gereduceerd worden en zij hoorden bij die afvallers.

"Dan maar second best" dachten ze in Nuenen. "We pakken een busje en gaan een lang weekend naar de Grand Prix in Spa kijken." Iedere F1-liefhebber heeft kunnen zien hoe het daar vervolgens vanaf vrijdag met bakken uit de lucht viel. Maar dat Max Verstappen na vier rondjes tot winnaar werd uitgeroepen omdat de race-omstandigheden te gevaarlijk waren, kwam voor de fans onverwacht.

In de regen met 13 graden laten deze F1 fans zich niet wegjagen. ( Foto: Marco Kleij) vergroot

Verstappen noemde de fans die de regen trotseerden de grootse winnaars van de race. "Zij hebben het weer getrotseerd." En het was ook een weekend voor bikkels, getuige de foto's van Marco. "Niks was nog droog", reageert Marco 'droogjes'. "Maar dankzij de Brabantse lol onderling hebben we geen moment aan stoppen gedacht."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.