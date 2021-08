Steekpartij in Albert Heijn in Eindhoven: tweede verdachte opgepakt

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

Er is een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij in de Albert Heijn aan het Franz Leharplein in Eindhoven. De 41-jarige man meldde zich zondag zelf bij de politie.

Een ruzie liep afgelopen woensdagavond uit de hand. Bij de kassa werd een man in zijn rug gestoken.

Kort na de steekpartij hield de politie een 42-jarige man uit Eindhoven aan. Zondag werd de tweede verdachte opgepakt. Hij had zich op het politiebureau gemeld. De verdachten en het slachtoffer kennen elkaar.

