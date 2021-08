Man nog in ziekenhuis na botsing agenten: 'Politie nam nog geen contact op'

De twee personen op de scooter zijn teleurgesteld dat de politie nog geen contact heeft gezocht. (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Ongelukken gebeuren, maar geraakt worden door een politiewagen is op zijn minst opmerkelijk. Het overkwam de Eindhovense Suzanne* afgelopen zaterdagavond. De avond eindigde voor haar en haar vriend in het ziekenhuis. "We hebben volgens mij helemaal niks verkeerds gedaan. Ik ben ook teleurgesteld dat de politie nog geen contact heeft opgezocht."

De vriend van Suzanne reed op de scooter en zij zat achterop. "We stonden bij een fietsersoversteekplaats met haaientanden. We kregen van een automobilist ruimte om over te steken, toen we geraakt werden door de politieauto. Die auto reed tegen het verkeer in op de busbaan, zonder zwaailichten en sirene aan. We hebben hem dus niet gehoord en gezien en hadden hem al helemaal niet verwacht. Ook de automobilist die voor het stoplicht wachtte en speciaal voor de scooter ruimte maakte, zag de politiewagen blijkbaar niet."

De politie liet eerder weten dat de politiewagen op weg was naar een ruzie en even daarvoor de alarmering uit had gedaan, omdat hij bijna op de bestemming was. Ook is bevestigd dat er tegen het verkeer in werd gereden.

"Over de uiteindelijke schuldvraag moeten advocaten en verzekeraars zich vooral buigen", vindt Suzanne. "Maar in de eerste berichtgeving werd geschreven dat we tussen de auto's door de straat opschoten en dat vind ik pijnlijk om te lezen. We stonden gewoon bij een fietsersovergang en kregen juist de ruimte om over te steken."

"Mijn vriend werd geopereerd en ik heb een hersenschudding"

Direct na het ongeluk waren de hulpdiensten er snel bij. "Ik mocht niet bewegen van de hulpverleners, omdat niet bekend was wat de lichamelijke schade was", vertelt Suzanne. "Mijn vriend en ik zijn naar het ziekenhuis gebracht. Mijn vriend is daar nog steeds. Hij heeft een gebroken been en is gelijk die avond geopereerd. Ik mocht na een overnachting naar huis en heb verschillende kneuzingen en een hersenschudding. Het heeft wel impact op allerlei vlakken. Mijn vriend kan voorlopig niet naar zijn werk en ik ook niet. Dat is nog de meest praktische consequentie van het hele voorval."

Volgens een politiewoordvoerder gaat de politie maandagmiddag contact opnemen met Suzanne en haar vriend. Dit kon nog niet eerder vanwege procedures die doorlopen moeten worden die door het weekend en vakantie wat vertraging hebben opgelopen. Waarom de sirenes en zwaailichten al uitgezet waren, wordt nog uitgezocht.

*De naam van Suzanne is gefingeerd. Haar gegevens van haar zijn bij de redactie bekend.

