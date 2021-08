Eigenaar van gedumpte hond in Eindhoven liet hem niet zelf achter

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties

De hond die vrijdagavond werd gedumpt in Eindhoven, is weer terug bij de eigenaar. Dat laat Dierenopvangcentrum De Doornakker weten. De pitbull zat vastgebonden aan een boom en was achtergelaten met een bakje water en een zak hondenbrokken. Hoogstwaarschijnlijk is de eigenaar niet degene die zijn hond daar zo achterliet.

De pitbull werd vrijdag gevonden op de kruising van de Tivolilaan en de Van Ennettenstraat. Volgens ooggetuigen werd het dier gedumpt toen het nog licht was. De politie en medewerkers van de Dierenambulance hebben hem bevrijd.

Blij om elkaar te zien

De eigenaar van de hond meldde zich zaterdag bij Dierenopvangcentrum De Doornakker. Daar kon hij met onder meer een identiteitsbewijs aantonen dat de pitbull van hem is. "Als iemand kan bewijzen dat het zijn hond is, zijn wij verplicht die binnen een bepaalde tijd terug te geven", laat het dierenopvangcentrum weten. De pitbull mocht dus weer met zijn baasje mee naar huis.

"De reactie van de hond op de hereniging met zijn eigenaar sprak boekdelen", laat De Doornakker weten. "Ze waren hartstikke blij om elkaar weer te zien. Zoals ik het zag, zijn ze een goed duo."

Eigenaar dumpte hond niet zelf

Opvallend is dat de eigenaar waarschijnlijk niet degene is die de hond vrijdag aan de boom heeft vastgebonden en achtergelaten. Volgens De Doornakker kon de eigenaar dat 'aannemelijk maken', maar het opvangcentrum wil niet zeggen hoe.

Ook de politie zegt ervanuit te gaan dat de eigenaar niet degene is die de hond heeft achtergelaten. "Hoe het dan wel zit en wie de hond wel heeft achtergelaten, is nog te vroeg om te zeggen. Dat onderzoeken we nog", aldus de politie.

Wie de hond dan wel heeft gedumpt en waarom, is nog niet duidelijk.

Beelden van de hond die vrijdag werd gevonden:

