Melanie stuurde onbewust duizenden berichtjes door sms-fraude

Melanie van Dinter uit Eindhoven klikte vrijdag nietsvermoedend op een link in een sms'je. In het berichtje stond namelijk dat ze een gemiste oproep had en op de link moest klikken om die te beluisteren. Maar een voicemail hoorde ze niet en al snel kreeg Melanie (34) een reeks boze appjes van vreemden. Haar telefoon bleek gehackt.

De politie en Fraudehelpdesk waarschuwden maandag voor sms'jes waarin staat dat je een gemiste oproep hebt en dat je de voicemail kunt beluisteren via een link. De sms'jes zijn nep. Achter de link die erbij staat, zit namelijk kwaadaardige software. Die wordt op je telefoon geïnstalleerd zodra je op de link klikt.

Het overkwam Melanie afgelopen vrijdag. "Ik was net overgestapt naar een andere provider en kreeg zo'n sms'je", vertelt ze. Omdat ze net was overgestapt, zocht ze niet veel achter het berichtje. "Ik dacht dat ik daarmee nog mijn voicemail moest instellen. Dus ik klikte erop."

"Ik had geen idee wat er aan de hand was."

Tot haar verbazing kreeg Melanie diezelfde dag allemaal sms'jes van vreemden. "Mensen vroegen wie ik was en waarom ik ze belde en berichtjes stuurde. Sommigen waren ook boos. Maar ik had geen idee wat er aan de hand was."

Melanie reageerde op sommige mensen met dat ze niks had gestuurd. "Toen kreeg ik van iemand een screenshot van een sms'je wat mijn telefoon naar die persoon had gestuurd. Dat was hetzelfde bericht met zo'n link waar ik op had geklikt."

Toen viel het kwartje. Na wat zoeken vond Melanie op haar telefoon plotseling een vreemde app. "Die had ik niet zelf geïnstalleerd. Ik probeerde hem te verwijderen, maar dat lukte niet. Pas toen ik mijn telefoon terugzette naar fabrieksinstellingen was de app weer weg." Na het verwijderen van de app, verzond haar telefoon geen berichtjes meer naar vreemden.

"Er stond dat ik meer dan duizend sms'jes had gestuurd in een korte tijd."

Via haar provider kreeg Melanie te horen dat haar nummer werd geblokkeerd. "Ik snap nog niet helemaal waarom mijn provider dat heeft gedaan. Maar er stond als reden iets bij van dat ik meer dan duizend sms'jes had gestuurd in een hele korte tijd. Gelukkig heb ik onbeperkt sms'en, dus het is niet dat dit me veel heeft gekost."

Melanie begrijpt niet wat nou het doel was van de hackers. "Ze hebben alleen sms'jes naar anderen gestuurd via mijn telefoon. Ik heb gekeken of ze verder nog iets hebben kunnen doen. Maar er is ook niks van mijn bankrekening afgeschreven. Heel raar."

Melanie baalt dat ze in de fraude is getrapt. Ze hoopt dat anderen niet dezelfde fout maken. "Het is dom van mij. Normaal doe ik zoiets ook nooit, maar dit kwam net samen met dat ik een nieuwe provider had. Heel stom. Hopelijk kan mijn verhaal ervoor zorgen dat het andere mensen niet ook overkomt."

Ben jij ook slachtoffer geworden van sms-fraude? Neem dan contact op met Omroep Brabant. Dat kan via mail, maar je kunt ook bellen met 040-2949494.

