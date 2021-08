'Jubileum' voor wegpiraat, voor 25e keer in de fout

Archieffoto vergroot

Een man is zondag in Oss voor de 25e keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Hij was onder invloed van drugs.

Zondagnacht zagen agenten de auto, met Pools kenteken, rijden in Oss. Uit informatie bleek dat de bestuurder al 24 keer eerder was gepakt voor het rijden zonder rijbewijs. Hij zat in het verleden ook vaker onder invloed van drugs achter het stuur.

Agenten gaven de man een stopteken, maar hij ging ervandoor. Na een korte achtervolging werd hij aangehouden. Hij reed rond zonder rijbewijs en was ook dit keer onder invloed van drugs.

De man moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.

