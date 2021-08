Coronabesmettingen stijgen ook in Brabant weer

Na weken van een dalend weektotaal, is nu ook in Brabant een stijging van het aantal coronabesmettingen te zien. Afgelopen week werden er 1795 positieve coronatesten geregistreerd. Voor het eerst dus meer dan een week eerder: een stijging van ruim negen procent.

Vorige week dinsdag lag het weektotaal op 1644 nieuwe besmettingen. Een week daarvoor was het iets meer dan tweeduizend nieuwe besmettingen in de week en de week daarvoor waren het er ruim 2300.

Landelijk gezien was de stijging van het aantal besmettingen al eerder ingezet. In de afgelopen week steeg dat aantal licht verder: er waren er landelijk gezien 17.575 nieuwe besmettingen, dat is anderhalf procent meer dan een week eerder.