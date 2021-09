Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Abdullah uit Jemen leert Jeroen Bosch kennen tijdens de Zomerklas

Bijna zestig jongeren die nog maar kort in Nederland wonen, krijgen deze zomer voor het eerst les in de Zomerklas in Den Bosch. Ze krijgen les in taal en leren de stad Den Bosch beter kennen.

Dtv Nieuws | Jos Verkuijlen Geschreven door

De Zomerklas is er speciaal voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar die niet langer dan 5 jaar in Nederland wonen. Een van hen is de 18-jarige Abdullah Kahled Al Anesi uit Jemen. Hij woont sinds anderhalve jaar in Nederland en de Zomerklas bevalt hem prima: “Ik vind het leuk om te doen. Ik wil oefenen met taal samen met andere mensen.”, vertelt hij tegen Dtv Nieuws. “Ik kan ook spreken met mijn familie of mijn schoolvrienden. Maar dan praat je altijd over hetzelfde. Als je nieuwe mensen ontmoet, leer je weer nieuwe dingen."

Abdullah krijgt uitleg van docent Titi vergroot

De Zomerklas is een nieuw initiatief en begon deze zomervakantie met een eerste groep. Nu is er een tweede groep volop bezig. “Omdat de zomervakantie heel erg lang duurt, wilden we voor deze groep een actieve taalomgeving”, vertelt Titi van der Sijs van de Stichting Zomerklas. “Zes weken vakantie is lang voor deze jongeren. Ze spreken in die periode weinig Nederlands. Dat niveau zakt dan gewoon.”

Je leert over Jeroen Bosch

Maar het gaat niet alleen om de Nederlandse taal in de Zomerklas. “Je gaat ook andere dingen doen. We gaan naar buiten , we doen sport, we gaan naar musea en kerken”, vertelt Abdullah. “En je leert over Jeroen Bosch. Ik vind dat leuk. Ik ben nu 6 maanden in Den Bosch en leer zo de stad kennen.”

